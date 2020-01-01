https://news.day.az/society/1190663.html Трагедия на свадьбе в Гяндже, скончалась одна из гостей
Трагедия на свадьбе в Гяндже, скончалась одна из гостей
В Гяндже произошла трагедия на свадьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гостья свадьбы Гюльджахан Сулеймонова 1946 года рождения внезапно почувствовала себя плохо и скончалась. Случай произошел в ресторане "Dan Ulduzu".
Согласно предварительной информации, женщина умерла от сердечной недостаточности.
По факту ведется расследование.
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