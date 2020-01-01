В Гяндже произошла трагедия на свадьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гостья свадьбы Гюльджахан Сулеймонова 1946 года рождения внезапно почувствовала себя плохо и скончалась. Случай произошел в ресторане "Dan Ulduzu".

Согласно предварительной информации, женщина умерла от сердечной недостаточности.

По факту ведется расследование.

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