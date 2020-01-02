https://news.day.az/society/1190683.html В Азербайджане за продажу пиротехники задержаны 30 человек
В Азербайджане за продажу пиротехники задержаны 30 человек
Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает принимать необходимые меры с целью предотвращения действий, направленных на нарушение общественного порядка, правил борьбы с бытовым шумом, а также предотвращения незаконного оборота пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.
Как сообщает Day.Az со ссылкой МВД, в результате серии мероприятий, проведенных полицией 31 декабря, 30 человек были задержаны на территории страны за продажу пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.
В их отношении были составлены протоколы в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях и направлены в суды.
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