https://news.day.az/society/1192363.html В Бадамдаре сошел оползень
В Бадамдаре сошел оползень
В Бадамдаре в очередной раз сошел оползень.
Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, на место направлены сотрудники министерства: "После прибытия сотрудников на место происшествия будет определено, является ли происшествие оползнем", передает Day.Az.
Отметим, что в последний раз оползень на указанном участке произошел в 2018 году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре