В Бадамдаре сошел оползень

В Бадамдаре в очередной раз сошел оползень.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, на место направлены сотрудники министерства: "После прибытия сотрудников на место происшествия будет определено, является ли происшествие оползнем", передает Day.Az.

Отметим, что в последний раз оползень на указанном участке произошел в 2018 году.