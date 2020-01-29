Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили информацию об убийстве бабушкой двух малолетних внуков и совершении суицида.

Как передает Day.Az, в совместном сообщении говорится, что 29 января в 18 часов поступила информация об обнаружении в квартире по адресу Низаминский район, улица Рустамова, дом 74, кв. 59 тел 6-летней Алсу Пикуло и 2-летнего Марата Пикуло с признаками насилия, а также тело их бабушки Нины Аллахвердиевой 1963 г.р.

На основе поступившей информации сотрудники прокуратуры и Центра судебной экспертизы минюста с участием бригады экспертов осмотрели тела и место происшествия.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 и 120.2.9 УК.

Предположительно, Нина Аллахвердиева сперва задушила внуков веревкой, а затем повесилась сама.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.