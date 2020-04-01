Минобразования Азербайджана оценит эффективность телеуроков

Министерство образования Азербайджана после восстановления образовательного процесса в школах проведет оценку эффективности телеуроков.

Об этом сообщил Trend заместитель завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов, передает Day.Az.

По его словам, будет определено, насколько эффективны телеуроки, не отстают ли ученики от программы.

Аббасов отметил, что в результате этого будут подготовлены и представлены правительству соответствующие предложения.