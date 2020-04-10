В Баку водители автобусов старше 65 лет сняты с линий

В Баку водители пассажирских автобусов старше 65 лет сняты с линий.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в режиме онлайн сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, принимаются надлежащие меры по защите водителей БТА от коронавируса.

"Также проводятся работы по установке перегородок между водителем и пассажирами. Водители ежедневно проходят медосмотр. Водители, у которых есть проблемы со здоровьем, снимаются с линий. К примеру, в "Bakubus" 700 водителей. Если у одного из них будет выявлен коронавирус, то все 700 будут сняты с линий. Поэтому между водителем и пассажирами должна соблюдаться дистанция".