Хорошая новость для тех, кто не смог получить единовременную выплату

Граждане, получившие необоснованный отказ от уплаты единовременной суммы в 190 манатов, могут вновь обратиться в Министерство труда и социальной защиты.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "ATV Qərargah" сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Отвечая на многочисленные вопросы по этому вопросу, депутат отметил, что жалоба может быть отправлена на электронную почту или письмо министерства.

"Мы слышим жалобы, например, о том, что у гражданина нет машины и никогда не было, однако ему было отказано в выплате социального пособия в размере 190 манатов. Это может быть связано с технической проблемой. В этом случае гражданин должен повторно обратиться в министерство. Хотя крайний срок регистрации для назначения единовременных платежей уже истек, те, кто получил необоснованный отказ, могут повторно подать заявку", - сказал Байрамов.