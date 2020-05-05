https://news.day.az/society/1231915.html В Азербайджане могут ввести штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте
В Азербайджане могут ввести штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте
Обсуждается введение в Азербайджане штрафов за отсутствие масок в общественном транспорте.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, окончательное решение будет принято после обсуждений данного вопроса.
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