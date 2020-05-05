В Азербайджане могут ввести штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте

Обсуждается введение в Азербайджане штрафов за отсутствие масок в общественном транспорте.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, окончательное решение будет принято после обсуждений данного вопроса.