https://news.day.az/society/1231921.html В Азербайджане карантин смягчится после 11 мая? - Официальный ответ
В Азербайджане карантин смягчится после 11 мая? - Официальный ответ
Смягчение в Азербайджане карантина после 11 мая будет зависеть от статистики заражений, которые будут наблюдаться в течение этой недели.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
"Некоторые вопросы обсуждаются, до конца недели может быть принято решение, однако на это решение очень влияет динамика заболеваемости. Решение относительно лиц старше 65 лет также будет зависеть от динамики", - сказал Ибрагимов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре