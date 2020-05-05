В Азербайджане карантин смягчится после 11 мая?

Смягчение в Азербайджане карантина после 11 мая будет зависеть от статистики заражений, которые будут наблюдаться в течение этой недели.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Некоторые вопросы обсуждаются, до конца недели может быть принято решение, однако на это решение очень влияет динамика заболеваемости. Решение относительно лиц старше 65 лет также будет зависеть от динамики", - сказал Ибрагимов.