В случае если после смягчения карантинного режима в Азербайджане будет наблюдаться негативная динамика заражения коронавирусом, если число заболевших будет расти, карантинный режим может быть вновь ужесточен.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.

"В приоритете остается вопрос соблюдения правил гигиены и ношения масок. К сожалению, на сегодняшний день никто не хочет соблюдать эти правила. Как следствие мы наблюдаем увеличение числа зараженных", - сказала Гараева.