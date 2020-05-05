https://news.day.az/society/1231945.html Карантинный режим в Азербайджане может быть ужесточен -TƏBİB
Карантинный режим в Азербайджане может быть ужесточен -TƏBİB
В случае если после смягчения карантинного режима в Азербайджане будет наблюдаться негативная динамика заражения коронавирусом, если число заболевших будет расти, карантинный режим может быть вновь ужесточен.
Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.
"В приоритете остается вопрос соблюдения правил гигиены и ношения масок. К сожалению, на сегодняшний день никто не хочет соблюдать эти правила. Как следствие мы наблюдаем увеличение числа зараженных", - сказала Гараева.
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