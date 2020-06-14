https://news.day.az/society/1244416.html Бахрам Багирзаде находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса - он подключен к ИВЛ
Бахрам Багирзаде находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса - он подключен к ИВЛ
Состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрам Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое, сообщили Trend из близкого окружения.
Бахрам Багирзаде проходит лечение в Центральном таможенном госпитале в Баку. Он помещен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственного дыхания, передает Day.Az.
Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.
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