Бахрам Багирзаде находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса

- он подключен к ИВЛ

Состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрам Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое, сообщили Trend из близкого окружения.

Бахрам Багирзаде проходит лечение в Центральном таможенном госпитале в Баку. Он помещен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственного дыхания, передает Day.Az.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.