https://news.day.az/society/1244970.html В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 вылечившихся, 4 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 вылечившихся, 4 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов вылечились и были выписаны домой, 4 скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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