В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 вылечившихся, 4 скончались

В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов вылечились и были выписаны домой, 4 скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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