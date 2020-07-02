В отправке регистрационного номера автомобиля на 8103 нет необходимости

После ликвидации карантинных постов на улицах и проспектах Баку никаких изменений в работе системы SMS-разрешений нет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, если в системе появятся какие-либо нововведения, общественность будет проинформирована:

"Для того, чтобы покинуть место жительства на автомобиле по соответствующему индексу, помимо серийного номера удостоверения личности, вам не нужно присылать государственный регистрационный номер автомобиля на 8103".