https://news.day.az/society/1249833.html В отправке регистрационного номера автомобиля на 8103 нет необходимости - ОФИЦИАЛЬНО
В отправке регистрационного номера автомобиля на 8103 нет необходимости - ОФИЦИАЛЬНО
После ликвидации карантинных постов на улицах и проспектах Баку никаких изменений в работе системы SMS-разрешений нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.
По его словам, если в системе появятся какие-либо нововведения, общественность будет проинформирована:
"Для того, чтобы покинуть место жительства на автомобиле по соответствующему индексу, помимо серийного номера удостоверения личности, вам не нужно присылать государственный регистрационный номер автомобиля на 8103".
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