В Баку полиция задержала коронавирусного больного, отдыхающего в парке

В Сабунчинском районе Баку сотрудники полиции обнаружили коронавирусного больного, несмотря на карантин, отдыхавшего в парке.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели беседу с жителем Маштаги Анаром Джафаровым, 1989 года рождения, который отдыхал в многолюдном парке.

Ему было разъяснено, что подобные действия несут опасность для здоровья других граждан. Пациент был помещен по определенному адресу для прохождения дальнейшего лечения.