https://news.day.az/society/1265761.html В Азербайджане продлили карантин - ДАТА
В Азербайджане продлили карантин - ДАТА
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 00:00 30 сентября.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.
В соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.
В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются.
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