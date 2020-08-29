В Азербайджане продлили карантин

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 00:00 30 сентября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

В соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются.