https://news.day.az/society/1265786.html Эмин Амруллаев: Учащиеся 5-9 классов пойдут в школу с 1 октября
Эмин Амруллаев: Учащиеся 5-9 классов пойдут в школу с 1 октября
С 15 сентября в 5-9 классах средних школ начнутся онлайн-занятия.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что до марта предусмотрено продолжить и телеуроки: "Мы планируем, что с 1 октября учащиеся 5-9 классов будут приходить на занятия в школу. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то мы планируем привлечь к обучению 1 млн. 300 тыс. учащихся в адаптированной форме".
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