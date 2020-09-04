Уволен завотделом БТА

Заведующий отделом Бакинского Транспортного Агентства (БТА) Хикмет Бабаев уволен за скандальное заявление о регулировании деятельности такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marja.Az, об этом сообщил источник в БТА.

Напомним, что вчера Агентство распространило заявление о том, что слова Бабаева - это его личное мнение и не отражают позицию структуры. В связи с этим в отношении него были приняты соответствующие административные меры.

"Подготовленный Бакинским Транспортным Агентством проект относительно урегулирования деятельности такси носит характер предложения, и преследует цель усовершенствовать деятельность в этой сфере. В результате реализации проекта предполагается решение таких вопросов, как обеспечение безопасности, здоровья и комфорта пассажиров на более высоком уровне, а также улучшение условий труда водителей такси, повышение их социального благополучия и доходов, формирование профессионального отношения к деятельности такси, улучшение качества услуг, обеспечение прозрачности, усиление государственного контроля", - сказали в БТА.