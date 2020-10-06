Проживающие в США азербайджанцы пытаются предотвратить армянскую провокацию

Поскольку каждая славная победа нашей армии еще больше злит армян и их покровителей, они всеми средствами пытаются остановить наших отважных солдат.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на этот раз армянское лобби готовится вынести на обсуждение Палаты представителей Конгресса США резолюцию № 1165 против Азербайджана, передает Day.Az.

Ожидается, что обсуждения пройдут 6 октября.

Этот процесс возглавляют сопредседатели армянской группы Конгресса армянского происхождения Джеки Шпейер (https://speier.house.gov/contact-jackie) и Фрэнк Паллоне (https://pallone.house.gov/contact/offices). Оба они демократы, были со-спонсорами акта "геноцида армян".

Дж.Шпейер уже получил поддержку от 46 членов Палаты представителей по резолюции № 1165. Среди них есть и конгрессмены-демократы, есть и республиканцы.

В настоящее время необходимо, чтобы наши соотечественники, проживающие в США, и другие американцы (не обязательно граждане США), поддерживающие правую позицию Азербайджана, для предотвращения принятия резолюции № 1165, доведения правды до конгрессменов, приняли участие в кампании по сбору подписей, позвонив членам Палаты представителей - конгрессменам, написав им письмо, доносили до них правду.

https://www.votervoice.net/mobile/AZERI/Campaigns/77593/Respond

https://www.petition2congress.com/ctas/open-letter-regarding-azerbaijans-war-with-armenia-speier-resolution