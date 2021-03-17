НАНА о составлении карты территорий Армении, исторически являющихся азербайджанскими землями, с настоящими топонимами

Армяне пытаются сфальсифицировать географические топонимы. Поэтому необходимо составить и распространить карты территорий Армении, которые исторически являются азербайджанскими землями, с указанием настоящих топонимов.

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии имени академика Гасана Алиева НАНА, доктор философии по географии, доцент Мирнух Исмаилов.

По его словам, армянские географы, обладающие больным воображением, называют Малый Кавказ неким "армянским нагорьем". Они считают, что к этому "нагорью" также относится Зангезурский хребет, сказал завотделом.

Исмаилов отметил, что местность, которую армяне называют Сюник, на самом деле является азербайджанским Зангезуром, который охватывает районы Гафан, Горус, Гаракилса (Сисиан), Мегри на территории современной Армении.

По его словам, названия рек также подтверждают принадлежность этих мест Азербайджану. Значение слова Sünik связано с названием тюркоязычного племени, отметил ученый.

"Армяне широко используют интернет-ресурсы для фальсификации исторических документов. Простые люди могут поверить в эту выдумку. Лжи армян необходимо положить конец, нужно составить на разных языках и распространить карты, на которых будут указаны настоящие топонимы этих территорий", - добавил Исмаилов.