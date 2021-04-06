В пакет услуг по ОМС добавят около 300 медицинских услуг

"В настоящее время в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию входит 2550 различных медицинских услуг. Агентство разработало проект по внесению изменений в пакет услуг, увеличению количества и ассортимента медицинских услуг. Этот проект представлен в соответствующие организации".

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), передает Day.Az.

Отмечается, что в соответствии с изменением в пакет услуг планируется добавить около 300 медицинских услуг.

"Предусматривается, что пакет услуг будет включать в себя более 2800 медицинских услуг. Цель заключается в том, чтобы оказывать населению больше медицинских услуг и повысить их доступность.

Общественность информируют об изменениях в пакете услуг", - говорится в сообщении.