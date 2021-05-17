Компания ТАДЖ предоставила сотрудникам возможность вакцинироваться от коронавирусной инфекции прямо на рабочем месте. Пункт вакцинации был организован на заводе Aquavita в поселке Сулутепе с соблюдением всех необходимых требований.

Вакцинацию провела выездная медицинская бригада Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB). Перед вакцинацией сотрудники получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации.

Вакцинация проводилась бесплатно и в добровольном порядке. Всего за 2 дня было вакцинировано 240 сотрудников компании.

- Для нас очень важно снизить риски заражения, как сотрудников, так и наших клиентов и партнеров и защитить их от опасного заболевания. В сложившейся обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, каждый должен вносить свой вклад в общее дело, поддерживая и помогая друг другу.

При поддержке Исполнительной Власти Бинагадинского Района и помощи медицинских работников TABIB наши сотрудники получили возможность сделать прививку прямо на рабочем месте - отметила руководитель по общественным связям компании ТАДЖ С.Вердиева.

Напомним, что компания "ТАДЖ" является первой компанией в Азербайджане, созданной для снабжения населения качественной питьевой водой. "Качество воды - качество жизни!" основной девиз компании, которого она придерживается на протяжении долгих лет и чем обуславливается успех и авторитет на отечественном рынке. Вся продукция компании "ТАДЖ" изготавливается на оборудованиях от ведущих международных производителей, таких как "Krones", "Husky", "Universal Aqua" и др. Качество продукции ООО "ТАДЖ" отмечено международными сертификатами ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, свидетельствующими не только о высоком качестве, но и о безопасности выпускаемой продукции.