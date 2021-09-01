Пускают ли на террасы кафе и ресторанов без ковид-паспортов?

С сегодняшнего дня люди без ковид-паспорта не допускаются в рестораны и кафе.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров № 151 от 26 мая 2021 года, с 1 сентября лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в помещениях предприятий общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров, только при наличии ковид-паспортов.

Многие кафе и рестораны обслуживают клиентов и на открытом воздухе. Но будут ли требовать ковид-паспорта у граждан, отдыхающих на террасах?

Как сообщил Qafqazinfo начальник управления СМИ и связей с общественностью пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев, решение распространяется на все летние кафе и рестораны.

"Во всех случаях посещения кафе и ресторанов у граждан должны быть справки о вакцинации. Даже если это открытые пространства, они считаются предприятиями общественного питания".