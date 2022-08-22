Начинается регистрация поступивших в колледжи на базе 9-летнего обучения

Сегодня в 12.00 начнется процесс регистрации для поступающих в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, подавшие заявки должны зарегистрироваться на сайте portal.edu.az, выбрать "Регистрация в высшие и средние специальные учебные заведения".

Процесс регистрации в электронной системе завершится 1 сентября в 23.59.

Отметим, что лица, которые не подали заявку на регистрацию, будут исключены из списка принятых.