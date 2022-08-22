https://news.day.az/society/1488900.html Начинается регистрация поступивших в колледжи на базе 9-летнего обучения
Начинается регистрация поступивших в колледжи на базе 9-летнего обучения
Сегодня в 12.00 начнется процесс регистрации для поступающих в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, подавшие заявки должны зарегистрироваться на сайте portal.edu.az, выбрать "Регистрация в высшие и средние специальные учебные заведения".
Процесс регистрации в электронной системе завершится 1 сентября в 23.59.
Отметим, что лица, которые не подали заявку на регистрацию, будут исключены из списка принятых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре