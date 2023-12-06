Газифицируются освобожденные от армянской оккупации села Физули

Производственным объединением "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) ведутся комплексные работы по восстановлению и реконструкции газовой инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", в продолжение проводимых работ ведется строительство подземных газопроводов для обеспечения природным газом сел Довлетъярлы и Дедели Физулинского района.

Для прокладки подземного газопровода в село Довлетъярлы использованы стальные и полиэтиленовые трубы различного диаметра общей длиной до 4050 метров. Специальный изолированный стальной трубопровод диаметром 325 мм пройдет в районе низовья реки Гуручай и будет соединен с другим трубопроводом.

Также ведутся работы по прокладке подземного газопровода в село Дедели. Сначала Агентством по разминированию были разминированы территории вдоль коридора, по которому будет проходить трубопровод, затем начались работы по его прокладке. Для проведения газопровода до села использованы полиэтиленовые трубы разного диаметра общей длиной 14,5 тысячи метров, полностью завершить работы планируется в ближайшие дни.

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