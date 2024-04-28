В Сальяне зажержан угонщик автомобиля

В Сальянском районе раскрыты другие преступные деяния угонщика автомобилей.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, по подозрению в угоне ВАЗ-21063, принадлежащего местному жителю, был задержан ранее судимый житель села Арбатан Алиага Гасанов.

В ходе следственных действий, проведенных правоохранителями в отношении задержанного, было установлено, что в феврале он похитил 3 головы мелко рогатого скота с двух хозяйств на территории населенного пункта, где проживает, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 1 000 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении А.Гасанова решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследуется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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