https://news.day.az/society/1655888.html В Евлахе арестован автохулиган
В Евлахе арестован автохулиган
В Евлахе совершивший автохулиганство водитель арестован в административном порядке.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, сотрудники Евлахского Районного управления(РУП) полиции задержали водителя автомобиля марки Opel Дж.Гасанова за нарушение правил дорожного движения на территории города. В ходе проверки также было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав.
На водителя был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда нарушитель был арестован в административном порядке на 15 суток.
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