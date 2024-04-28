В Евлахе арестован автохулиган

В Евлахе совершивший автохулиганство водитель арестован в административном порядке.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, сотрудники Евлахского Районного управления(РУП) полиции задержали водителя автомобиля марки Opel Дж.Гасанова за нарушение правил дорожного движения на территории города. В ходе проверки также было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав.

На водителя был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда нарушитель был арестован в административном порядке на 15 суток.

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