https://news.day.az/society/1655923.html В Нахчыване взорвался боеприпас - есть погибшие
В Нахчыване взорвался боеприпас - есть погибшие
Сегодня в результате взрыва боеприпаса, выпущенного в свое время ВС Армении по территории села Гараагадж Садаракского района Нахчыванской АР, погибли Рзаев Вилаят Гасан оглу (1951 г.р.) и Алиев Адем Гасан оглу (1970 г.р.).
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы и выполнили другие необходимые процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование.
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