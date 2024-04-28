В Нахчыване взорвался боеприпас

Сегодня в результате взрыва боеприпаса, выпущенного в свое время ВС Армении по территории села Гараагадж Садаракского района Нахчыванской АР, погибли Рзаев Вилаят Гасан оглу (1951 г.р.) и Алиев Адем Гасан оглу (1970 г.р.).

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование.

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