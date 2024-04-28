В Нефтчале 46-летний мужчина утонул в искусственном озере

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в городе Нефтчала один человек утонул в искусственном озере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании полученной информации на место происшествия была направлена Муганская водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных водолазами, тело Наджафова Азада Тахир оглу, 1978 года рождения, было извлечено из воды и передано по назначению.

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