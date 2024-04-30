Прошло 15 лет со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии

30 апреля исполняется очередная годовщина террористического акта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

Как сообщает Day.Az, со дня теракта прошло 15 лет.

30 апреля 2009 года примерно в 9:30 утра террорист, проникший во второй корпус Азербайджанской государственной нефтяной академии, открыл из пистолета Макарова стрельбу по людям, которых он встречал на своем пути, когда поднимался с первого на шестой этаж здания, безжалостно убивая преподавателей и студентов учебного заведения. В результате теракта 12 человек погибли, 13 получили тяжелые ранения.

На место происшествия незамедлительно прибыли ответственные сотрудники регулярной части полиции особого назначения, территориальных органов полиции и прокуратуры. Поняв, что будет обезврежен полицией, вооруженный преступник покончил с собой.

На месте преступления были обнаружены и изъяты удостоверение личности, принадлежащее гражданину Грузии Гадирову Фарде Асад оглу 1980 года рождения, пистолет Макарова, а также 3 патронташа особого изготовления вместимостью 40 пуль каждый, в которых оставалась 71 пуля, и 2 магазина пистолета. По итогам проведенного расследования к уголовной ответственности были привлечены четыре человека. Все они были признаны виновными и понесли заслуженное наказание.

1 мая 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших и получившим тяжелые ранения в результате трагического события, произошедшего в Азербайджанской государственной нефтяной академии". Согласно Распоряжению, семьям погибших была оказана единовременная материальная помощь в размере 30 тысяч манатов, а тяжелораненым - в размере 15 тысяч манатов.

Для увековечения памяти жертв трагедии был проведен ряд мероприятий. В фойе второго учебного корпуса университета, где был совершен террористический акт, открыт барельеф, посвященный памяти жертв трагедии. Об этом событии университетом снят документальный фильм. В день годовщины теракта в вузе проходят различные памятные мероприятия.

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