Норвежские путешественники в Агдаме

Делегация из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" прибыла в Агдам в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, путешественники стали свидетелями последствий армянского вандализма в Агдаме, а также ознакомились со строительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения города от оккупации, передает Day.Az.

Делегация также посетила агдамскую Джума-мечеть.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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