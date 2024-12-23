Обнародован прогноз погоды на 24 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер после полудня сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 764 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.