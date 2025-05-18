Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 19 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм.рт.ст. до 763 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром, начиная с северных и западных районов, местами пройдут переменные грозовые дожди, в отдельных районах ливни, град, в высокогорье с переходом в мокрый снег. Местами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.