Победитель: На Бакинском марафоне я боролся только с ветром

Я надеюсь, что и в следующем году приеду в Азербайджан для участия в Бакинском марафоне.

Об этом сказал Trend в воскресенье победитель "Бакинского марафона-2018" Игорь Олефиренко (участник из Украины). Отметим, что Олефиренко установил новый рекорд, преодолев дистанцию за один час и шесть минут, передает Day.Az.

"Я в первый раз в Баку, первый раз в Азербайджане. Очень нравится, не ожидал, что так красиво, не ожидал, что так дружелюбно. Еда у вас очень вкусная. Проводим замечательно время", - сказал победитель марафона.

Он отметил, что не испытывал никаких сложностей победить, так как был выше соперника на две головы. "Я приехал победить и сегодня боролся только с ветром", - сказал Олефиренко.

"Являюсь трижды национальным чемпионом Украины по марафону, участником Летних Олимпийских игр в Рио де Жанейро в 2016 году (занял 13 место). Я был 18-ым на Лондонском марафоне. Я професиионально занимаюсь марафоном уже многие годы. Это новая страна, новая часть континента для меня. Надеюь, что и в следующем году приеду. Возможно будет кто-то еще, кто сможет кинуть мне вызов. Будет интересней", - добавил спортсмен.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.