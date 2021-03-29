Буффон намерен покинуть футбольный клуб "Ювентус" после окончания сезона

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский "Ювентус" летом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, 43-летний вратарь считает, что должен получать больше игрового времени, по сравнению с тем, что предоставляет главный тренер Андреа Пирло. Буффон рассматривает варианты итальянских и зарубежных клубов.

Ранее портал Todo Fichajes сообщал, что итальянец хотел бы завершить карьеру в "Парме", за которую он выступал в период с 1995 по 2001 год.

Действующее соглашение Буффона с "Ювентусом" действует до 30 июня.

В текущем сезоне Буффон провел 10 матчей, пропустив пять мячей и сыграв пять матчей "на ноль". "Ювентус" занимает третье место в чемпионате Италии после 27 игр с 55 очками.