Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги, который он получил в поединке с Дастином Порье. Об этом спортсмен сообщил в своем Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Макгрегор назвал момент, когда он смог самостоятельно ходить, особенным. Спортсмен передвигался по специальной беговой дорожке под наблюдением медиков. Нагрузка на его ноги составляла 50% от массы тела ирландца.

Боец добавил, что ему предстоит пройти долгий путь, а также поблагодарил всех за теплые слова и поддержку.

Напомним, бой Макгрегора и Порье на турнире UFC 264 состоялся в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе. В конце первого раунда Конор сломал ногу, поэтому не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению доктора.

После этого ирландцу сделали операцию. По предварительной информации, Макгрегору поставили металлический стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую зафиксировали пластинами и винтами. По медицинским причинам Конора отстранили от боев до января 2022 года.