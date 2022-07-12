Феерия азербайджанского дзюдо в Будапеште

Команда Азербайджана по дзюдо феерично выступила на турнире "Большого шлема" в Бухаресте, завоевав три награды. Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл свой третий старт в сезоне, Саид Моллаи (81 кг) отметил дебют в сборной серебряной медалью, а Рустам Оруджев примерил бронзу. В целом, спортсмены показали довольно высокий уровень, ударно начав олимпийскую квалификацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, как правило, категории до 73 и до 81 кг являются самыми массовыми на соревнованиях. Исключением не стал и очередной старт: вместе с Гейдаровым и Оруджевым боролись еще 39 спортсменов, тогда как в весе Моллаи было заявлено 46 участников. Хидаят провел турнир образцово, выиграв досрочно всех четырех соперников на пути к финалу. Но настоящее испытание ждало его в лице обладателя полного комплекта олимпийских наград Лаши Шавдатуашвили. Несмотря на регалии соперника, наш дзюдоист уже имел опыт успешной схватки с грузином, выиграв его в поединке за бронзу на Евроиграх в Минске.

В Будапеште противостояние соперников вышло на новый уровень: в финале Гейдаров искал счастья в атаке, вынуждал Шавдатуашвили получать замечания и даже поймал его на прием ближе к концу основного времени, но бросок почему-то не был засчитан. Однако в "golden score" Хидаят вновь воспользовался шансом и дожал соперника, поставив эффектную точку.

Для него это уже третий победный старт в текущем сезоне. До того Гейдаров выиграл на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, а затем стал чемпионом Европы в Софии, где стоял на пьедестале с Рустамом Оруджевым, завоевавшим бронзу. История повторилась и в Будапеште, где оба азербайджанских спортсмена, по праву являющиеся одними из лидеров своего веса, вновь смогли отличиться.

Путь к бронзе для Рустама оказался непростым. Достаточно сказать, что уже в первой схватке ему противостоял третий медалист Олимпиады в Токио Даниэль Каргнин. Правда, этого результата бразилец добился в весе до 66 кг, а теперь решил попробовать себя в новой категории. Схватка перетекла в "golden score", где Оруджев поймал южноамериканца на бросок.

В Будапеште Оруджев может занести себе в пассив лишь четвертьфинал с поляком Адамом Стодольски, в которой проиграл иппоном. Причем, в утешительном блоке он вышел на олимпийского чемпиона Рио Фабио Басиле, выиграв итальянца чистым броском. Ну а в последней схватке, отделявшей его от бронзы, Рустам превзошел кубинца Магдиэля Эстраду, завоевав свою вторую награду в сезоне.

"Большой шлем" оказался примечателен и дебютом за сборную Саидом Моллаи (81 кг), с ходу доказавшим свою ценность. Титулованный спортсмен сразу же вписался в коллектив и видно, что он с самого первого старта старается показать максимум. В четырех схватках на пути к финалу он выиграл, среди прочих, у таких соперников, как экс-чемпион мира Саги Муки из Израиля и Нугзари Таталашвили. Встреча с грузином, который теперь борется под флагом ОАЭ, продолжалась 6 минут 51 секунду, по истечении которой Моллаи удался бросок на "вадза-ари".

Не обошлось без дополнительного времени и в финале против бразильца Гильерме Шмидта. На татами шла тактическая борьба, оба соперника получили по два замечания, а в "golden score" рефери показал Саиду далеко не очевидное третье предупреждение. Такой исход обескуражил спортсмена, но нет повода сильно расстраиваться. Ведь он с ходу доказал свою полезность сборной.

Если говорить о других дзюдоистах, то неудача постигла Мамедали Мехтиева (90 кг), уступившего во втором круге хозяину татами Гергели Нерпелю. По ходу схватки соперниками обменялись бросками над "вадза-ари", а в концовке венгр смог провести еще один прием и прошел дальше. А Эльмар Гасымов не смог пройти барьер в лице двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили: испанец был удачлив в "golden score".

Вместе с тем, в легких весах наши спортсмены одержали лишь одну схватку на четвертых. Ибрагим Алиев (66 кг) прошел один круг, но затем вчистую уступил двукратному чемпиону мира Хифумэ Абэ. Впрочем, получить опыт схватки со знаменитым японцем - это уже само по себе знаковое событие. То же самое можно сказать и об Ушанги Кокаури (свыше 100), в четвертьфинале встретившимся с самым титулованным дзюдоистом современности - 11-кратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. Ушанги продержался против француза две с половиной минуты, прежде чем получил третье предупреждение.

В общем зачете наша команда стала второй среди мужских сборных и четвертой - в общей иерархии. Из первой тройки Азербайджан оттеснила Бразилия, имевшая одинаковый показатель (1-1-1), но оказавшаяся выше благодаря двум пятым местам своих дзюдоистов. Феноменальный результат у японцев - 8 золотых медалей при одной бронзовой выглядят невероятным достижением. Всего же в Будапеште отличились спортсмены из 22-х стран.