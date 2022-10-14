https://news.day.az/sport/1503537.html Карим Бензема покидает мадридский "Реал"?
Карим Бензема покидает мадридский "Реал"?
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на El Nacional.
По данным источника, французский футболист положительно воспринимает интерес со стороны "МЮ" и выразил готовность рассмотреть свой трансфер. Тем не менее, приоритетом для Бензема является продление контракта с "Реалом". Его контракт с мадридским клубом заканчивается летом 2023 года. Француз начнет переговоры с представителями "МЮ", если "Реал" до лета не предложит ему новое соглашение.
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