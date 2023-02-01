Звезда американского футбола Том Брэди объявил о завершении карьеры

Звезда американского футбола, единственный в Национальной футбольной лиге (НФЛ) семикратный победитель и пятикратный MVP Супербоула Том Брэди объявил об окончательном завершении спортивной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1 февраля 45-летний игрок, бывший муж знаменитой бразильской супермодели Жизель Бюндхен, опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором сообщил об уходе на пенсию. Год назад Брэди уже делал заявление об уходе из спорта, но затем поменял свое решение. Однако на этот раз, по его словам, он больше не передумает.

"Я ухожу навсегда. Большое спасибо, ребята, каждому из вас за поддержку. Спасибо моей семье, друзьям, товарищам по команде, соперникам... Я мог бы продолжать вечно, вас слишком много. Спасибо вам, ребята, за то, что позволили мне жить в абсолютной мечте. Я бы ничего не поменял в своей карьере. Люблю вас всех", - сказал Брэди.

Спортсмен является одним из величайших игроков в истории американского футбола. Ему принадлежат многочисленные рекорды НФЛ, в том числе по количеству побед, пасов, тачдаунов.

Жизель Бюндхен и Том Брэди начали встречаться в 2006 году, а поженились в 2009-м. Пара состояла в браке 13 лет, официально подав на развод в конце октября 2022 года. Адвокаты обеих сторон в течение всего месяца договаривались об условиях развода и достигли соглашения по вопросу раздела имущества и опеки над детьми пары, Бенджамином и Вивьен.