Париж-2024: спортсмены начали отказываться от тренировок в Сене
Сегодня, 7 августа, пловцы, участники парижской Олимпиады, получили разрешение на тренировки в Сене, но отказываются от них из-за качества воды, сообщает Day.Az.
Пока неизвестно, сколько спортсменов решили воспользоваться тренировкой в Сене. Она пройдет за день до десятикилометрового марафона у женщин. Многие из пловцов могут отказаться от ознакомительной сессии из-за опасений по состоянию реки.
Вчера, 6 августа, World Aquatics не стали проводить тренировку из-за опасений по уровню загрязненности реки.
До этого триатлонистку Клэр Мишель из Бельгии госпитализировали с кишечной палочкой. А сборная страны отказались от участия в смешанной эстафете.
Швейцарцы Симон Вестерманн и Адриен Бриффод не стали участвовать из-за желудочных заболеваний в смешанной эстафете.
Олимпийский оргкомитет заявил, что у них нет данных, что болезни спортсменов связаны с кишечной палочкой в парижской реке.
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