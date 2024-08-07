Париж-2024: спортсмены начали отказываться от тренировок в Сене

Сегодня, 7 августа, пловцы, участники парижской Олимпиады, получили разрешение на тренировки в Сене, но отказываются от них из-за качества воды, сообщает Day.Az.

Пока неизвестно, сколько спортсменов решили воспользоваться тренировкой в Сене. Она пройдет за день до десятикилометрового марафона у женщин. Многие из пловцов могут отказаться от ознакомительной сессии из-за опасений по состоянию реки.

Вчера, 6 августа, World Aquatics не стали проводить тренировку из-за опасений по уровню загрязненности реки.

До этого триатлонистку Клэр Мишель из Бельгии госпитализировали с кишечной палочкой. А сборная страны отказались от участия в смешанной эстафете.

Швейцарцы Симон Вестерманн и Адриен Бриффод не стали участвовать из-за желудочных заболеваний в смешанной эстафете.

Олимпийский оргкомитет заявил, что у них нет данных, что болезни спортсменов связаны с кишечной палочкой в парижской реке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!