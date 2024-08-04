Бельгийская триатлонистка попала в больницу

Бельгийка Клэр Мишель была госпитализирована после заплыва в реке Сена в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Nieuwsblad.

Соревнования прошли в среду, 31 июля. Мишель заняла 38‑е место в итоговом протоколе.

По информации издания, Мишель находится в больнице на протяжении четырех дней. В анализах спортсменки была обнаружена кишечная палочка. Отмечается, что причина заражения - заплыв в загрязненной Сене.

Кроме того, сборная Бельгии по триатлону вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

В воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация триатлона (World Triathlon) приняли решение вновь отменить тренировочные заплывы триатлонистов из‑за неудовлетворительного качества воды в реке Сена. Ранее спортсмены по аналогичной причине не смогли провести тренировочный заплыв, который должен был состояться в субботу, 3 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!