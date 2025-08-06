https://news.day.az/society/1772351.html В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту взрыва мины В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту получения телесных повреждений военнослужащими Азербайджанской армии в результате взрыва мины.
В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту взрыва мины
В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту получения телесных повреждений военнослужащими Азербайджанской армии в результате взрыва мины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что 5 августа на территории Кельбаджарского района в результате подрыва на мине ранения различной степени тяжести получили пятеро военнослужащих.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
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