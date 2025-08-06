В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту взрыва мины

В Кельбаджарской военной прокуратуре начато расследование по факту получения телесных повреждений военнослужащими Азербайджанской армии в результате взрыва мины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что 5 августа на территории Кельбаджарского района в результате подрыва на мине ранения различной степени тяжести получили пятеро военнослужащих.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.