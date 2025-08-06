«Ньюкасл» случайно забыл футболиста в Сеуле

Защитник "Ньюкасла" Мэтт Таргетт остался в Южной Корее, где его команда проводила предсезонное турне.

Как передает Day.Az, об этом рапортует инсайдер Фрэнсис Чип. Как стало известно источнику, делегация английского клуба вылетела домой, а отсутствие Таргетта было обнаружено уже после взлета самолета.

Ожидается, что 29-летний игрок ближайшим рейсом прилетит на туманный Альбион. Напомним, что "сороки" проводили предсезонное турне в Южной Корее с 28 июля по 3 августа.

В сезоне-2024-2025 защитник поучаствовал в пяти поединках "Ньюкасла", записав на свой счет две голевые передачи.