https://news.day.az/sport/1772333.html «Ньюкасл» случайно забыл футболиста в Сеуле Защитник "Ньюкасла" Мэтт Таргетт остался в Южной Корее, где его команда проводила предсезонное турне. Как передает Day.Az, об этом рапортует инсайдер Фрэнсис Чип. Как стало известно источнику, делегация английского клуба вылетела домой, а отсутствие Таргетта было обнаружено уже после взлета самолета.
«Ньюкасл» случайно забыл футболиста в Сеуле
Защитник "Ньюкасла" Мэтт Таргетт остался в Южной Корее, где его команда проводила предсезонное турне.
Как передает Day.Az, об этом рапортует инсайдер Фрэнсис Чип. Как стало известно источнику, делегация английского клуба вылетела домой, а отсутствие Таргетта было обнаружено уже после взлета самолета.
Ожидается, что 29-летний игрок ближайшим рейсом прилетит на туманный Альбион. Напомним, что "сороки" проводили предсезонное турне в Южной Корее с 28 июля по 3 августа.
В сезоне-2024-2025 защитник поучаствовал в пяти поединках "Ньюкасла", записав на свой счет две голевые передачи.
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