https://news.day.az/society/1772325.html В Ходжалы задержан подросток по подозрению в поджоге 6 августа в городе Ходжалы сотрудники полиции задержали человека, устроившего пожар на берегу реки Бадара.
В Ходжалы задержан подросток по подозрению в поджоге
6 августа в городе Ходжалы сотрудники полиции задержали человека, устроившего пожар на берегу реки Бадара.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в результате расследования было установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём Маарифом Мирзоевым, 2008 года рождения, который гостил в Ходжалинском районе. Он развёл костёр, в результате сгорело около 40-50 гектаров скошенных сельскохозяйственных угодий и кустарников.
Маариф Мирзоев привлечён к ответственности.
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