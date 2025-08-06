В Ходжалы задержан подросток по подозрению в поджоге

6 августа в городе Ходжалы сотрудники полиции задержали человека, устроившего пожар на берегу реки Бадара.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в результате расследования было установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём Маарифом Мирзоевым, 2008 года рождения, который гостил в Ходжалинском районе. Он развёл костёр, в результате сгорело около 40-50 гектаров скошенных сельскохозяйственных угодий и кустарников.

Маариф Мирзоев привлечён к ответственности.