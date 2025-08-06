https://news.day.az/society/1772347.html Сколько человек отравились в Азербайджане в июле? В июле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 118 человек с диагнозом "отравление". Как передает Day.Az со ссылкой на КМЦ, у 39 из них было медикаментозное отравление, 47 отравились уксусной кислотой, 4 - растворителями.
Сколько человек отравились в Азербайджане в июле?
В июле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 118 человек с диагнозом "отравление".
Как передает Day.Az со ссылкой на КМЦ, у 39 из них было медикаментозное отравление, 47 отравились уксусной кислотой, 4 - растворителями.
Также 3 человека были госпитализированы с аллергической реакцией, 3 человека - с ботулизмом, 2 человека - с отравлением грибами.
Несмотря на усилия врачей, 3 отравившихся (1 женщина, 2 мужчин) скончались.
Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.
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