Сколько человек отравились в Азербайджане в июле?

В июле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 118 человек с диагнозом "отравление".

Как передает Day.Az со ссылкой на КМЦ, у 39 из них было медикаментозное отравление, 47 отравились уксусной кислотой, 4 - растворителями.

Также 3 человека были госпитализированы с аллергической реакцией, 3 человека - с ботулизмом, 2 человека - с отравлением грибами.

Несмотря на усилия врачей, 3 отравившихся (1 женщина, 2 мужчин) скончались.

Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.