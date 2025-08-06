В Карабахском университете приостановлен приём студентов на ряд отделений

На учебный год 2025-2026 в Карабахском университете не планируется приём студентов на английское и русское отделения.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную в профиле Карабахского университета в соцсетях.