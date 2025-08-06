https://news.day.az/society/1772384.html В Карабахском университете приостановлен приём студентов на ряд отделений На учебный год 2025-2026 в Карабахском университете не планируется приём студентов на английское и русское отделения. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную в профиле Карабахского университета в соцсетях.
В Карабахском университете приостановлен приём студентов на ряд отделений
На учебный год 2025-2026 в Карабахском университете не планируется приём студентов на английское и русское отделения.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную в профиле Карабахского университета в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре