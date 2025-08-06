Быстрый и безопасный маршрут, способствующий устойчивому развитию

Активное использование Среднего коридора как быстрого и безопасного маршрута значительно способствует устойчивому развитию стран, не имеющих выхода к морю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на пленарном заседании в рамках третьей Конференции Организации объединённых наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Авазе (Туркменистан).

Он отметил, что отсутствие выхода к морю создает дополнительные издержки для торговли, снижает прибыльность экспортеров и осложняет доступ к международным рынкам для стран, не имеющих выхода к морю.

"В этом контексте Турция, расположенная на пересечении Азии, Европы и Африки, играет ключевую роль, развивая мультимодальные транспортные коридоры и превращаясь в стратегический центр глобальных логистических связей. Восточно-западный Средний коридор через Каспийское море рассматривается как эффективная и продуктивная альтернатива в международной торговле.

Средний коридор предлагает быстрое и безопасное транспортное решение, что значительно способствует устойчивому развитию стран без выхода к морю. Кроме того, расширение сотрудничества между таможенными службами и упрощение таможенных процедур способны значительно увеличить объемы торговых потоков", - сказал министр.

По его словам активное использование Среднего коридора и укрепление международного сотрудничества станут важным шагом в повышении эффективности мировой торговли и поддержке экономического развития уязвимых регионов.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.