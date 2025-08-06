В Азербайджане скончался известный профессор
Скончалась музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Аида Тагизаде.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде.
Она сказала, что А.Тагизаде скончалась сегодня утром.
Научно-исследовательская деятельность А.Тагизаде охватывала множество аспектов азербайджанского музыкознания - творчество композиторов, исполнительское искусство, события музыкальной жизни. Ее исследования были посвящены творчеству Солтана Гаджибекова, Джовдета Гаджиева, Агшина Ализаде. Профессор являлась автором статей о многих известных азербайджанских композиторах - Узеире Гаджибейли, Гара Гараеве, Фикрете Амирове, Тофиге Гулиеве, Рауфе Гаджиеве, Ашрафе Аббасове, Арифе Меликове, Мамеде Гулиеве, Шафиге Ахундовой.
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