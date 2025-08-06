https://news.day.az/world/1772386.html В Анталии будку собаки оборудовали кондиционером - ВИДЕО В Анталии хозяин установил кондиционер в будке своего питомца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Cобаке повезло больше, чем некоторым людям.
В Анталии будку собаки оборудовали кондиционером - ВИДЕО
В Анталии хозяин установил кондиционер в будке своего питомца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Cобаке повезло больше, чем некоторым людям.
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