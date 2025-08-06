В Китае обрушился дом из-за оползня

- более 10 человек остались под завалами

В результате схода оползня в южной китайской провинции Гуандун под завалами оказались 14 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Причиной обрушения жилого дома стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.

По данным на 12:00 по местному времени (08:00 по Баку), из-под завалов удалось спасти семь человек. Их состояние оценивается как стабильное. Поисково-спасательная операция продолжается.