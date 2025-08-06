https://news.day.az/society/1772326.html В Азербайджане 40-градусная жара На 9:00 утра 6 августа на территории Азербайджана сохраняется жаркая погода. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Азербайджане 40-градусная жара
На 9:00 утра 6 августа на территории Азербайджана сохраняется жаркая погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 35-40 градусов, в горных районах - 30-34 градуса, в предгорных и низменных районах, а также в Нахчыванской АР - 36-41 градус.
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